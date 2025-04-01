«Металлург» выиграл первый матч в серии против «Авангарда»

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» оказался сильнее омского «Авангарда».

Встреча прошла в Омске на «G-Drive Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов. У проигравшей команды единственный гол оформил Семен Чистяков, ассистировал ему Илья Каблуков.

После этой игры счет в серии стал 3-1. Пятая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 16:30 по московскому времени. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», в финале 2024 года коллектив в четырех матчах оказался сильнее ярославского «Локомотива».

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