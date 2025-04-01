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«Металлург» выиграл первый матч в серии против «Авангарда»

«Металлург» обыграл «Авангард» со счетом 3:1 в четвертом матче серии плей-офф
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РИА Новости

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» оказался сильнее омского «Авангарда».

Встреча прошла в Омске на «G-Drive Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов. У проигравшей команды единственный гол оформил Семен Чистяков, ассистировал ему Илья Каблуков.

После этой игры счет в серии стал 3-1. Пятая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 16:30 по московскому времени. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», в финале 2024 года коллектив в четырех матчах оказался сильнее ярославского «Локомотива».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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