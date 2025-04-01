РФС хочет, чтобы УЕФА поднял Россию в таблице коэффициентов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что намерено инициировать диалог с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы вернуть утраченные позиции в таблице коэффициентов.

После февраля 2022 года Россия потеряла 22 места в этой таблице, лишившись возможности делегировать чемпиона страны напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения. Пока невозможно предположить, что станет итогом такого разговора, но инициировать его мы точно должны. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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