Карпин заявил, что остался в сборной России ради участия на ЧМ или ЧЕ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что принял решение о продлении контракта, чтобы поработать на крупном турнире.

По его словам, нужно закончить то дело, которое не удалось завершить в марте 2022 года, когда национальная команда была отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на мундиале в Катаре.

«Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось», — заявил Карпин.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

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