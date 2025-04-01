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В «Вашингтоне» предположили, сколько голов Овечкин забьет в текущем сезоне

В «Вашингтоне» предположили, что Овечкин забросит еще пять шайб в текущем сезоне
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сделал предположение, сколько голов еще забьет в этом регулярном сезоне лиги российский нападающий команды Александр Овечкин.

В команде считают, что в этом сезоне Овечкин сможет отличиться еще пять раз и остановится на отметке 42 гола. Таким образом, количество шайб Овечкина будет 895, что станет новым рекордом по голам в лиге.

В текущем сезоне «Вашингтон» сыграет еще девять раз: шесть — в гостях и три — дома. В активе Овечкина 37 голов и 26 результативных передач.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее в НХЛ рассказали, будет ли глава лиги посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина.

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