Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян приступил к индивидуальным занятиям после полученной травмы. Его слова приводит Sport24.

«Захарян приступил к индивидуальным тренировкам и усердно работает в зале. У нас пока нет точной даты, когда Арсен вернется к тренировкам с командой, но он очень сильно старается», — заявил Мундуате.

16 марта у Захаряна случился рецидив старой травмы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Александр Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры.