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Емельяненко рассказал о реабилитации после отказа ног

Александр Емельяненко рассказал о реабилитации после операции на позвоночнике
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Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своих социальных сетях рассказал о реабилитации после операции на позвоночнике.

«Мое состояние каждый день улучшается. Спасибо докторам, которые занимаются моей реабилитацией. Ходить я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать», — написал Емельяненко.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее известный промоутер заявил, что Емельяненко больше не надо драться.

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