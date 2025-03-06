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Известный промоутер заявил, что Емельяненко больше не надо драться

Промоутер Гаджиев: Александру Емельяненко не надо драться
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@alexemelyanenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский промоутер Камил Гаджиев заявил, что бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко больше не надо драться, передает «ВсеПроСпорт».

«Не надо ему драться, лучше заняться собой, вернуться к нормальному, здоровому образу жизни. А там, глядишь, после восстановления он сможет передать свой богатый опыт другим», — сказал Гаджиев.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Александра Емельяненко назвали насильником, тунеядцем и алкоголиком.

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