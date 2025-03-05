«Отнялись ноги»: Александр Емельяненко перенесет операцию из-за травмы

Известный российский боец Александр Емельяненко в своем Telegram-канале рассказал, что будет вынужден перенести операцию из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», — поделился боец.

Поединок Емельяненко и блогера Артема Тарасова должен был состояться 29 марта.

21 декабря боец выиграл нокаутом первый за полтора года поединок. Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко записал гневное видео с нецензурной бранью.