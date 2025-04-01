В Курске футболист избил прохожего

Суд приговорил курского футболиста Максима Брежнева к году лишения свободы за избиение прохожего. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Известно, в октябре 2024 года что 27-летний футболист вместе со знакомой находился на улице в Железнодорожном округе города Курска. Одному мужчине из проходящей мимо компании не понравилось, как Брежнев общается с девушкой, и он решил вмешаться в разговор. В ходе перепалки прохожий начал оскорблять футболиста. Брежнев замахнулся кулаком, мужчина упал, и футболист наносить ему удары ногами в область туловища. Потерпевший получил перелом двух ребер, ключицы, а также кровоизлияние правого глаза.

В судебном заседании Брежнев свою вину признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, который их принял. Кроме года лишения свободы, футболист будет обязан выплатить ₽250 тыс. в счет компенсации морального вреда.

Также сообщается, что в данный момент приговор обжалуется.

Ранее спортсменку обязали выплатить 100 тысяч рублей тренеру, который рассек ей голову.