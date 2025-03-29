Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба

Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» может перейти в клуб МЛС «Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси, на время клубного чемпионата мира, передает TalkSPORT.

Роналду рассматривает вариант подписания краткосрочного контракта с командой из Майами. Трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 13 июня по 15 июля. «Интер Майами» сыграет в одной группе с бразильским «Палмейрасом», португальским «Порту» и египетским «Аль-Ахли».

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Ранее Роналду назвал уродом своего фаната.