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Бывший полузащитник «Краснодара» завершил карьеру в 29 лет

Экс-полузащитник «Краснодара» Олссон завершил карьеру в 29 лет
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон решил завершить карьеру в 29 лет, передает «Чемпионат» со ссылкой на AP News.

Футболист принял такое решение из-за из-за серьёзного заболевания мозга. Отмечается, что игрок долгое время находился на аппарате с искусственной вентиляцией легких. Из-за этого ему потребуется длительная реабилитация в Швеции.

Олссон с 2019 по 2021 год провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Сумма трансфера составила €4,9 млн. Он дебютировал за российскую команду 14 февраля 2019 года в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04». 15 сентября 2019 года в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» отметился первым голом за клуб (4:2). По итогам сезона 2019/20 «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

В составе сборной Швеции Олссон провел 35 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Олссона госпитализировали на фоне острой болезни мозга.

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