«Острое заболевание головного мозга»: экс-игрок «Краснодара» потерял сознание и напугал клуб

Воспитанник лондонского «Арсенала» Кристоффер Олссон, который играл за российский клуб «Краснодар» с 2019 по 2021 год, был срочно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга. Информация об этом появилась на официальном сайте датского клуба «Мидтьюлланн», за который Олссон выступает с 2022 года.

«28-летний игрок сборной Швеции потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведен в университетскую больницу города Орхус, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Олссон страдает острым заболеванием головного мозга, которое не связано с какой-либо травмой и не является следствием внешнего воздействия», — говорится в заявлении «Мидтьюлланна».

Пресс-служба датского клуба подчеркнула, что сотрудники команды и близкие люди Олссона непрерывно находятся рядом с ним, а ведущие медицинские эксперты Дании пытаются установить окончательный диагноз, чтобы как можно скорее начать правильное лечение.

Также клуб обратился к общественности, попросив не задавать вопросов об актуальном состоянии футболиста и оставить его семью и врачей в покое.

«Все в «Мидтьюлланне» глубоко потрясены внезапной болезнью Кристоффера. Мы сообщим общественности, когда появится новая важная информация», — заявила пресс-служба клуба.

Олссон провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами.

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