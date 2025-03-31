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Российский тренер: в «Зените» не хотят, чтобы в команде играло больше россиян

Тренер Байдачный: все хотели бы, чтобы играло больше россиян, но не в «Зените»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о большом количестве легионеров в петербургском «Зените», отметив, что все хотели, чтобы играло больше россиян, передает «Чемпионат».

«Наверное, иностранцы «Зенита» сильнее российских футболистов. Мы все хотели бы, чтобы больше играло россиян. Но руководители «Зенита» хотят другого. Поэтому Семаку приходится так поступать», — сказал Байдачный.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл на своем поле казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лусиано Гонду отличился на 51 минуте. Через восемь минут Густаво Мантуан удвоил преимущество петербургской команды. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома. Почти сразу Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 49 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 очка.

Ранее «Зенит» вышел на второй тайм с «Рубином» с одним игроком из России в составе.

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