«Зенит» вышел на второй тайм с «Рубином» с одним игроком из России в составе

«Зенит» в матче РПЛ с «Рубином» вышел на второй тайм с одним игроком из России

Петербургский «Зенит» вышел на второй тайм матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» с одним игроком из России.

В перерыве Александра Соболева заменил Лусиано Гонду, а Максим Глушенков не смог продолжить встречу из-за травмы. Его заменил Матео Кассьерра.

На второй тайм на поле в составе «Зенита» вышел только один игрок из России — вратарь Евгений Латышонок. Также на поле был Дуглас Сантос, у которого есть гражданства России и Бразилии, а также казахстанец Нуралы Алип, который не считается в чемпионате России легионером.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лусиано Гонду отличился на 51-й минуте. Через восемь минут Густаво Мантуан удвоил преимущество петербургской команды. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома. Почти сразу Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 32 очка.

Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 49 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 очка.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Спартак» теряет шансы на борьбу за титул.