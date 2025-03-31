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Ротенберг намерен поработать с главой IIHF Тардифом

Главный тренер СКА Ротенберг намерен поработать с главой IIHF Тардифом
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Алексей Даничев/РИА Новости

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил в своих соцсетях главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа с днем рождения.

«Уверен, непростые времена пройдут, и мы еще поработаем вместе на многих турнирах и мероприятиях уже в ближайшем будущем», — отметил Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

29 марта Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче 1/8 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, которая прошла на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе СКА отличился Иван Демидов, за «Динамо» шайбу забросил Артем Чернов. Победный бросок нанес Никита Гусев на 71-й минуте игры. Первый матч также завершился победой «Динамо» — со счетом 3:1. Таким образом, московский клуб ведет в серии — 2-0.

Ранее экс-тренер сборной России назвал причины победы «Динамо» над СКА.

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