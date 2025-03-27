Экс-тренер сборной России назвал причины победы «Динамо» над СКА

Решающими факторами домашней победы московского «Динамо» над петербургским СКА в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина стали игра вратарей и реализация большинства. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Перед матчем я делился предположением о том, как он будет складываться — так и получилось: игра была упорная, равная. Все решала игра вратарей и реализация большинства. У «Динамо» в этом плане получилось лучше, и результат налицо», — констатировал специалист.

«Динамо» выиграло первый матч серии против СКА со счетом 3:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Дилан Сикура, Павел Кудрявцев и Никита Гусев, у петербуржцев отличился Захар Бардаков. Стоит отметить, что две из трех шайб «Динамо» забросило, имея численное преимущество.

Второй матч между этими командами состоится также в Москве. Он пройдет в субботу, 29 марта, и начнется в 19:30 по столичному времени.

«Динамо» закончило регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 89 очков. СКА в «регулярке» занял седьмое место на Западе, команда Романа Ротенберга набрала 82 балла.

Ранее комментатор назвал фаворита в серии «Динамо» против СКА в Кубке Гагарина.