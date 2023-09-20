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Экс-футболист сборной России рассказал о нелюбви к тренеру Моуриньо

Бывший футболист «Челси» Смертин заявил, что не любил тренера Моуриньо как человека

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Мария Девахина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и «Челси» Алексей Смертин рассказал о тренере Жозе Моуриньо, под руководством которого он выступал в лондонском клубе. Слова Смертина передает Legalbet.

«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер. Тот же Жозе Моуринью был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», — заявил Смертин.

Алексей Смертин выступал за лондонскую команду с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин заявил, что к Роману Абрамовичу в «Челси» относились трепетно.

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