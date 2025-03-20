Российская фигуристка: у Загитовой язык чуть быстрее ее мыслей

Фигуристка Скопцова заявила, что у Загитовой язык чуть быстрее ее мыслей

Российская фигуристка Анастасия Скопцова отреагировала на слова Алины Загитовой, которая была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала, о том, что фигуристка Ксения Гущина во время проката была ленивой, передает Sport24.

«У нее язык, скажем так, чуть быстрее ее мыслей. У меня тоже такое бывает, когда язык быстрее мыслей. Но одно дело, когда между собой. А когда на камеру – можно обидеться», — сказала Скопцова.

Во время проката Гущиной, которая показывала произвольное выступление во второй день, в трансляцию попало высказывание капитана ее команды Алины Загитовой, которая назвала фигуристку «ленивой».

«Красная» команда Загитовой стала второй на турнире, золото Кубка Первого канала завоевала олимпийская чемпионка Анна Щербакова с ее «синей» командой. Замкнула тройку лучших серебряная медалистка Олимпиады Александра Игнатова (в девичестве Трусова), команда которой была в белых цветах.

Ранее Алена Косторная раскритиковала Загитову.