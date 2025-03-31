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Кучеров стал фаворитом в гонке за «Арт Росс Трофи»

Кучеров обогнал Маккиннона и стал фаворитом в борьбе за «Арт Росс Трофи»
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал фаворитом в борьбе за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона. Об этом сообщает «Советский спорт».

В последних матчах Кучеров набрал 17 (5+12) очков и догнал по этому показателю канадца Натана Маккиннона из «Колорадо». Теперь у обоих спортсменов по 109 результативных баллов, однако россиянину потребовалось на это меньшее количество матчей. Кучеров добрался до этой отметки за 69 игр, а Маккиннон — за 74. На третьем месте располагается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 104 (51+53) баллами.

В последних трех играх российскому хоккеисту удалось набрать 11 (3+8) очков. В матчах против «Питтсбурга» (6:1), «Юты» (8:0) и «Айлендерс» (5:3) он отличился по разу, а также добавил по три результативные передачи в играх с «Ютой» и «Нью-Йорком», а с «Питтсбургом» — две.

Ранее Кучеров повторил достижение Овечкина.

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