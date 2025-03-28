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Российский хоккеист повторил достижение Овечкина

Хоккеист Кучеров повторил достижение Овечкина в НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в 32-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка, повторив достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в матче с «Ютой».

Лидирует по этому показателю Сидни Кросби (42).

«Тампа» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата со счетом 8:0. В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» идет на пятом месте, набрав 89 очков. «Юта» идет на 11 месте в Западной конференции (75).

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.

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