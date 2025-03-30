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Роднина заявила, что не хочет пробовать жить на пенсию

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о нежелании пробовать жить на пенсию
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможности прожить на пенсию. Об этом сообщает Sport24.

«Я никогда этого не делала и не планирую. Не хочу уходить на пенсию — зачем вы меня туда отправляете? Если не хочу, то и пробовать не стану», — заявила Роднина.

На вопрос о том, можно ли прожить на выплаты в 20 тысяч рублей, она ответила: «Спросите у тех, у кого есть такой опыт».

75-летняя депутат подчеркнула, что продолжает активную работу в Госдуме и не рассматривает завершение карьеры.

В марте прошлого года Родина рассказала, что у ее пенсия составляет «пока меньше 30 тысяч». Депутат подчеркнула, что она является работающим пенсионером и индексации для нее нет.

«Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», — добавила она.

Ранее Роднина оценила байопик о себе.

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