Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского спортсмена дисквалифицировали за оскорбление женщины-судьи

Игрока в пинг-понг Сидоренко дисквалифицировали за оскорбление женщины-судьи
close
Global Look Press

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала на три месяца игрока национальной команды Владимира Сидоренко за оскорбление судьи во время чемпионата страны, который проходил с 17 по 23 марта в Казани. Слова главного тренера Виктора Батова приводит ТАСС.

«Спортивно-дисциплинарная комиссия приняла решение не представлять этого спортсмена на получение президентской стипендии в размере 600 тыс. рублей в год за успешное выступление на Играх БРИКС, а также дисквалифицировать на три месяца», — заявил Батов.

Он также отметил, что на трибунах соревнований находилось большое количество зрителей, в том числе и детей.

«Такое поведение одного из ведущих спортсменов страны в присутствии сотен болельщиков неуместно», — добавил наставник национальной команды.

Сидоренко был снят с соревнований после оскорбления женщины-судьи после четвертой партии матча 1/4 финала.

Главным открытием турнира, по словам Батова, стал Сергей Фильчев, который выступал за Ленинградскую область.

Ранее сообщалось, что расистский скандал между «Зенитом» и «Факелом» урегулирован.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами