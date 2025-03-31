Российского спортсмена дисквалифицировали за оскорбление женщины-судьи

Игрока в пинг-понг Сидоренко дисквалифицировали за оскорбление женщины-судьи

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала на три месяца игрока национальной команды Владимира Сидоренко за оскорбление судьи во время чемпионата страны, который проходил с 17 по 23 марта в Казани. Слова главного тренера Виктора Батова приводит ТАСС.

«Спортивно-дисциплинарная комиссия приняла решение не представлять этого спортсмена на получение президентской стипендии в размере 600 тыс. рублей в год за успешное выступление на Играх БРИКС, а также дисквалифицировать на три месяца», — заявил Батов.

Он также отметил, что на трибунах соревнований находилось большое количество зрителей, в том числе и детей.

«Такое поведение одного из ведущих спортсменов страны в присутствии сотен болельщиков неуместно», — добавил наставник национальной команды.

Сидоренко был снят с соревнований после оскорбления женщины-судьи после четвертой партии матча 1/4 финала.

Главным открытием турнира, по словам Батова, стал Сергей Фильчев, который выступал за Ленинградскую область.

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