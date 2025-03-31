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Расистский скандал между «Зенитом» и «Факелом» урегулирован

РФС: расистский скандал между «Зенитом» и «Факелом» урегулирован
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что расисткий скандал с участием петербургского «Зенита» и воронежского «Факела» урегулирован. Его слова приводит РИА Новости.

«Клубы между собой имели разговор, все вопросы урегулировали. Должен Семак извиняться или нет — вопрос к нему. Есть позиция двух клубов, которые считают инцидент исчерпанным. У нас эта позиция подтверждена лигой, которая проводит соревнования», — заявил Митрофанов.

9 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что инцидент произошел на 65-й минуте матча «Факел» — «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Гонду оказался на газоне, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент Божин произнес слово «макака». Сам Божин заявил, что подобные обвинения являются ложью.

По ходу матча произошел еще один инцидент. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее «Факел» после расистского скандала проиграл в РПЛ.

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