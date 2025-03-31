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Одноклубник Овечкина назвал его погоню особенной

Протас о возможном рекорде: Овечкин участвует в особенной гонке
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USA TODAY Sports/Reuters

Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас назвал особенной погоню капитана команды россиянина Александра Овечкина за снайперским рекордом. Его слова приводит официальный сайт «Кэпиталз».

«Овечкин участвует в особенной гонке. Его гол помог команде сократить отставание в счете в третьем периоде, но несколько ошибок стоили нам очень дорого», — заявил Протас.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось о том, что два свитера Овечкина продадут на аукционе.

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