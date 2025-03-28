Два свитера Овечкина продадут на аукционе

Свитеры Овечкина, в которых он забил 300-ю и 400-ю шайбу, продадут на аукционе

Два свитера российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставят на продажу в аукционном доме Heritage Auctions. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт аукциона.

Уточняется, что речь идет о свитерах, в которых Овечкин забивал свои юбилейные шайбы в лиге — 300-ю и 400-ю. Отличился в 300-й раз россиянин в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» в 2011 году, а 400-й — в 2014-м в игре против «Каролины Харрикейнз». Ожидается, что стартовая цена на эти лоты составит 50 тысяч долларов.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее в «Вашингтоне» оценили погоню Овечкина за Гретцки.