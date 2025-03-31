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КДК рассмотрит восьмое нарушение в сезоне уволенного тренера «Факела»

КДК рассмотрит неявку Пятибратова на флеш-интервью после матча с «Краснодаром»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение покинувшего пост главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Краснодар» — «Факел»: главный тренер «Факела» Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью. Он выходил за пределы тех зоны, восьмое нарушение в сезоне», — заявил Григорьянц.

30 марта «Факел» уступил «Краснодару» в матче РПЛ. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

В следующем матче РПЛ «Факел» сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее двум фанатам московского «Спартака» запретили посещать матчи в течение трех лет.

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