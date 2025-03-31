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Лещенко об Овечкине: «Он является лидером и знаменосцем нашего хоккея»

Певец Лещенко назвал Овечкина знаменосцем отечественного хоккея
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Daniel Kucin Jr./Imagn Images/Reuters

Секрет успеха российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина заключается в том, что он является лидером и знаменосцем отечественного хоккея. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Он является лидером и знаменосцем нашего хоккея. Трудяга парень, вы понимаете, хоккей — это нагрузки безумные, это самоотдача, которая выходит за рамки не 95%, а 100%. Надо выкладываться. И я очень рад, что он продекларировал свою будущую жизнь, сказав, что в 2026 году он вернется, так как закончит контракт с «Вашингтон Кэпиталз», вернется в Москву. И будет играть за мое любимое «Динамо», за которое мы болеем», — подчеркнул Лещенко.

Он признался, что очень ждет его возвращения в московское «Динамо». Артист добавил, что знаком со спортсменом достаточно долгое время. Помимо этого, он знает его мать, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу и тренера Татьяну Овечкину. По его словам, они являются большой «Динамовской семьей».

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что мать Овечкина получила почетный знак от министерства спорта.

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