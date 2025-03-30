Мама Овечкина получила почетный знак от министерства спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил маме российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяне, а также советскому баскетболисту Ивану Едешко почетные знаки. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Их спортивный путь — источник вдохновения для молодых спортсменов, мечтающих о великих победах. Мы гордимся нашими чемпионами!» — написал Дегтярев.

19 марта Татьяне Овечкиной исполнилось 75 лет. На протяжении всей своей карьеры, с 1967 по 1982 год, она выступала за московское «Динамо». В составе сборной СССР она одержала победу на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также в ее активе одна золотая медаль чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

25 марта Ивану Едешко исполнилось 80 лет. Его карьера длилась с 1963 по 1981 год. С 1982 по 1990 год он тренировал сборную СССР, а с 1987 по 2000 — московский ЦСКА. В его активе золото Олимпиады-1972 в Мюнхене, одна награда высшей пробы чемпионатов мира и две золотых медали чемпионатов Европы.

Ранее в футбольном «Динамо» пожелали Овечкину поскорее побить рекорд Гретцки.