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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Баффало»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Баффало» в матче НХЛ
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Daniel Kucin Jr./Imagn Images/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сэйбрз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостевой команды со счетом 8:5. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал по итогам встречи три балла по системе гол+пас, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Эта шайба оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду канадского форварда Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующей встрече «Вашингтон» сыграет против «Бостон Брюинз». Игра пройдет в ночь с 1 на 2 апреля в Бостоне, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

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