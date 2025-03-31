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Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до четырех шайб

Форвард «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 4-х шайб
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Баффало» забросил 890-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Сейчас идет середина третьего периода. Овчечкин забросил при счете 3:6 в пользу «Баффало».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4. Овечкин голевыми действиями не отметился.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что желает нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд результативность Уэйна Гретцки до завершения текущего регулярного сезона.

Ранее в Госдуме высказались о погоне Овечкина за Гретцки.

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