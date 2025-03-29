«Ожидаем подлостей»: в Госдуме высказались о погоне Овечкина за Гретцки

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что не видит смысла объявлять в России выходной день, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это будет слишком, у нас в России и так очень много выходных дней. Конечно, вся страна следит, все очень волнуемся, потому что ожидаем всяких подлостей, какие-то англосаксонские фанаты могут попытаться помешать исполнению этого рекорда», — заявил он.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4. Овечкин голевыми действиями не отметился. Следующий матч «столичные» проведут 30 марта против «Баффало Сэйрбз», стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в любви к Овечкину.