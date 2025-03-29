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В футбольном «Динамо» пожелали Овечкину поскорее побить рекорд Гретцки

Гендиректор «Динамо» Пивоваров пожелал Овечкину забить 895-й гол до плей-офф НХЛ
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ФК «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что желает нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд результативность Уэйна Гретцки до завершения текущего регулярного сезона. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы очень болеем за Овечкина, поддерживаем и следим за его гонкой за Гретцки и ждем, когда он побьет этот рекорд. Очень хотелось бы, чтобы это случилось в нынешнем сезоне», — заявил Пивоваров.

Игра 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды под руководством Марцела Лички. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея 46 баллов. «Оренбург» идет на 16 месте с 11 очками.

В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» сыграет 4 апреля с «Пари НН». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» рассказали, как обыграли «Оренбург».

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