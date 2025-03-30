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«У нас есть альтернативы»: тренер «Зенита» о замене Соболева в перерыве

Тренер «Зенита» Семак о замене Соболева: у нас есть альтернативы
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену форварда Александра Соболева в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» тем, что у команды есть альтернативы, передает «Матч ТВ».

«У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть. Конечно, ему нужно набирать уверенность», — сказал Семак.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лусиано Гонду отличился на 51-й минуте. Через восемь минут Густаво Мантуан удвоил преимущество петербургской команды. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома. Почти сразу Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» вышел на второй тайм с «Рубином» с одним игроком из России в составе.

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