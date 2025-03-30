Футболист «Ахмата» Уткин стал мусульманином

Футболист грозненского «Ахмата» Даниил Уткин, права на которого принадлежат «Ростову», стал мусульманином, передает Sport Baza.

Отмечается, что Уткин поменял религию несколько месяцев назад.

Уткин будет выступать за «Ахмат» до конца текущего сезона. При этом ранее он уже выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/22.

30 марта московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист Квинси Промес принял ислам.