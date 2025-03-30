Тренер Семин: «Краснодар» двигается к вершине

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над воронежским «Факелом», отметив, что клуб двигается к вершине, передает «Чемпионат».

«Краснодар» двигается к вершине. Нужно отметить потрясающую поддержку зрителей. Было великолепное поле. Мы увидели хороший футбол и закономерную победу «Краснодара», — сказал Семин.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

После этой победы отрыв «Краснодара» в турнирной таблице увеличился до шести очков: у команды Мурада Мусаева стало 49 очков, а у «Спартака» и «Зенита» 43 балла. Однако коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга свои встречи в этом туре не провели. «Факел» идет на 15-м месте, набрав 14 очков.

Ранее тренер клуба РПЛ ушел в отставку.