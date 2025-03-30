Губерниева призвали признать иноагентом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заступился в своем Telegram-канале за теннисистку Дарью Касаткину, которая решила сменить спортивное гражданство с российского на австралийское. В ответ на это один из пользователь призвал признать Губерниева иноагентом.

Губерниев отметил, что надо поблагодарить Касаткину за то, что она выступала за Россию, а также отметил, что смена спортивного гражданства — выбор Касаткиной. В ответ на этот пост Губерниев получил много гневных комментариев.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить. Прямо как в прошлом году во время игр в Париже», — ответил Губерниев.

Одни из пользователь ответил Губерниеву: «Кусок дерьма, которого давно пора признать иноагентом и поганой метлой гнать в любимую Гейропу».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Вячеслав Фетисов подверг критике родителей Касаткиной.