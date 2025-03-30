Клуб Слуцкого одержал волевую победу в матче чемпионата Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче 3-го тура национального первенства.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ханхай», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первым удалось забить «Хэнаню»: на 42-й минуте отличился защитник Яго Майдана. На 67-й минуте форвард «Шанхай Шэньхуа» сравнял счет, на 74-й — защитник У Си вывел коллектив вперед, а окончательный результат установил нападающий Се Пэнфэй на 90+5-й минуте.«Шанхай Шэньхуа» со счётом 3:1.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, набрав семь очков. Лидирует «Шанхай Порт» — у коллектива также семь баллов.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее «Шанхай» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:4.