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Стало известно, покинет ли клуб КХЛ Россию

«Куньлунь» продолжит выступать в Мытищах в следующем сезоне
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продолжит выступления в Мытищах в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В этом чемпионате китайский клуб провел свой сильнейший сезон после переезда в наш город. Но главным событием стало то, что команду, которая уже несколько лет проводит свои домашние матчи на «Арене-Мытищи» в городе, полюбили», — говорится в заявлении.

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» остановился в шаге от плей-офф — коллектив занял девятое место в Западной конференции, набрав 62 очка за 68 игр.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что клуб из США может войти в состав КХЛ.

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