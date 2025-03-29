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Клуб из США может войти в состав КХЛ

«Матч ТВ»: клуб из США может войти в состав КХЛ на волне дружбы
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Shutterstock/FOTODOM

В кругах, приближенных к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не исключили, что в чемпионате может появиться клуб из США, передает «Матч ТВ».

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление», — рассказал источник из КХЛ, приближенный к ситуации.

Сейчас в КХЛ выступают клубы из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Также в лиге выступали команды из Финляндии, Словакии, Латвии, Хорватии, Украины и Чехии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, когда могут решить вопрос допуска России на Олимпиаду-2026.

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