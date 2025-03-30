«Краснодар» проиграл суд избитому на их стадионе инвалиду

Карпов: в «Краснодаре» будет проверка после проигрыша избитому инвалиду в суде

В «Краснодаре» состоится прокурорская проверка после того, как клуб проиграл суд избитой на их стадионе болельщице с инвалидностью Татьяне Шкире. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Инцидент состоялся в сентябре 2021 года. Во время одной из встреч Шкиря попросила улучшить условия на стадионе для лиц с ограниченными возможностями, однако в ответ на это бывший сотрудник клуба Геннадий Щербина нанес ей побои в области руки и отобрал ее телефон. Известно, что в отношении сотрудника клуба было возбуждено административное производство по ст. 6.1.1. «Побои» КоАП РФ и он был привлечен к административной ответственности.

Источник утверждает, что владелец клуба Сергей Галицкий долгое время не увольнял Щербину и лишь спустя долгое время прислал видео конфликта. В суде признали вину «Краснодара» и обязали выплатить Шкире запрошенные ей ₽5 в качестве моральной компенсации.

Также сообщается, что в ближайшее время в клубе состоится прокурорская проверка, которая будет выявлять возможные нарушения на стадионе «Краснодар».

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