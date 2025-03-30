Гол Миранчука принес «Атланте» победу в МЛС

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Китон Паркс (автогол), Мигель Альмирон, Эммануэль Латте Лат и Алексей Миранчук. Для российского полузащитника этот гол стал первым в текущем сезоне МЛС.

Российский футболист вышел на поле в стартовом составе и провел полный поединок.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

После шести сыгранных матчей МЛС «Нью-Йорк Сити» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков. «Атланта» с таким же количеством баллов идет девятой.

Ранее Миранчук рассказал о положительных аспектах жизни в США.