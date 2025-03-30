«Уникальная личность»: в России восхитились американцем Малининым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова восхитилась американским фигуристом Ильей Малининым, который выиграл чемпионат мира — 2025 в Бостоне. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я видела выступление Малинина. Конечно, он опять выступил очень интересным образом – четверной аксель, просто потрясающий. Он шикарный спортсмен. Приятно, что мы живем в то время, когда катается Малинин, это уникальная личность», — заявила она.

Произвольные программы мужчин на турнире, который в этом году прошел в Бостоне, состоялись в ночь на 30 марта. Малинин за свое выступление набрал 208,15 балла, что дало ему в общей сумме итоговые 318,56.

Малинин выиграл второй чемпионат мира подряд. Он — единственный фигурист, который стабильно вставляет в свои выступления четверной аксель.

На втором месте оказался представитель Казахстана Михаил Шайдоров. За произвольный прокат он набрал 192,70 балла, его общая сумма составила 287,47. Замкнул тройку лучших японец Юма Кагияма — (171,10 балла произвольный прокат, 278,19 балла общая сумма).

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