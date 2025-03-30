Сафонов получил наименьшую оценку в «ПСЖ» за матч в чемпионате Франции

Сафонов получил наименьшую оценку в «ПСЖ» от Whoscored за матч с «Сент-Этьеном»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6,3 за матч с «Сент-Этьеном» в 27-м туре чемпионата Франции от портала WhoScored.

Эта оценка стала низшей среди игроков парижского клуба в этом поединке. Такую же отметку получил форвард Усман Дембеле, который появился на поле по ходу второго тайма.

Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась с результатом 6:1 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Он пропустил на 9-й минуте игры.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 27 туров команда набрала 71 очко. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов. «Сент-Этьен» — аутсайдер турнира, команда идет на предпоследнем месте в таблице, имея 20 очков.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее Сафонов подвел итоги матча с «Сент-Этьеном» и заявил, что не рад пропущенному мячу.