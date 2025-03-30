«Придумали проблемы»: голкипер Сафонов о разгромной победе «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов о матче с «Сент-Этьеном»: не очень рад, что пропустили

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале кратко подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» и раскрыл, чем недоволен по итогам матча.

«Всех приветствую, всех с победой. Не очень рад, что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. Но на второй тайм ребята вышли уже настроенные на борьбу полноценно и показали результат. Всех с победой, возвращаемся домой», — заявил Сафонов.

Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась с результатом 6:1 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Он пропустил на 9-й минуте игры.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 27 туров команда набрала 71 очко. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов. «Сент-Этьен» — аутсайдер турнира, команда идет на предпоследнем месте в таблице, имея 20 очков.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.