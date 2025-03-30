«Не верю»: Мостовой о возвращении России на международную арену

Бывший футболист национальной сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале признался, что не верит в скорое снятие бана с российского футбола.

«Лично я не верю в скорейшее возвращение наших команд в европейский футбол. Это точно случится, но не в ближайшее время», — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

В рамках мартовских сборов национальная команда сыграла два товарищеских поединка — с Гренадой и Замбией. Обе игры состоялись в Москве и завершились с идентичным счетом — 5:0.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Валерий Карпин рассказал подробности матча сборных России и Ирана.