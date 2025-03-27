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Карпин рассказал подробности матча сборных России и Ирана

Карпин заявил, что сборная России проведет матч с Ираном в октябре дома
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, что знает о возможном проведении товарищеского матча против национальной команды Ирана. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Знаю, что в октябре должен быть, если все подпишут. Насколько знаю, да, [матч пройдет в России]», — сказал специалист.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Карпин высказался о своем будущем.

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