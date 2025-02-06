Российский футболист рассказал о положительных аспектах жизни в США

Российский футболист американской «Атланты» Алексей Миранчук раскрыл, какие плюсы жизни в США он для себя открыл, и признался, что с первых дней почувствовал теплый прием. Его слова приводит Goal.

«Что касается города, мне он очень нравится. Здесь так зелено, так естественно. Стадион говорит сам за себя. Это один из лучших стадионов, один из самых больших. Независимо от игры всегда собирается 35-40 тысяч зрителей. Они всегда приходят поддержать тебя», — рассказал футболист.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчука включили в число легенд советского и российского футбола.