В «Динамо» рассказали, как обыграли «Оренбург»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль заявил, что доволен победой над «Оренбургом». Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

Игра «Динамо» — «Оренбург» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды под руководством Марцела Лички.

«Надо сказать, что в начале игра была для нас очень тяжелой, у соперника было несколько моментов, которые они могли реализовать. Но потом мы взяли инициативу в свои руки и смогли провести отличную игру — у нас было много моментов, большую часть из них мы реализовали, чем очень сильно довольны», — заявил Карраскаль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея 46 баллов. «Оренбург» идет на 16 месте с 11 очками.

В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» сыграет 4 апреля с «Пари НН». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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