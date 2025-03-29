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Джикия получил травму в матче чемпионата России

Футболист «Химок» Джикия получил травму в матче РПЛ с «Пари НН»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».

Джикия получил травму в столкновении с нападающим «Пари НН» Александром Кокшаровым и был заменён на 28-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Стефан Мелентиевич.

В поединке идет второй тайм, подмосковный клуб впереди — 1:0. Единственный гол оформил Лукас Вера, который на 22-й минуте реализовал пенальти.

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 11 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей.

Ранее в РПЛ оценили реакцию «Зенита» на решение по голу «Спартака».

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