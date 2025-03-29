Игрок «Динамо» рассказал, как забил красивый гол «Оренбургу»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес в интервью «Газете.Ru» заявил, что смог забить гол в ворота «Оренбурга» во многом благодаря Бителло, который отдал удобную передачу.

Игра «Динамо» — «Оренбург» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды под руководством Марцела Лички.

«Отличная победа, нам было важно добиться успеха после проигрыша в прошлом матче. Мой гол? Здорово, что смог так пробить, спасибо Бителло за удобную передачу. Сегодня все получалось», — заявил Чавес.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея 46 баллов. «Оренбург» идет на 16 месте с 11 очками.

В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» сыграет 4 апреля с «Пари НН». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Химки» одолели одного из аутсайдеров РПЛ.